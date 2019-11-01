Черчесов намерен провести четыре контрольных матча перед ЧЕ-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о планах подготовки к финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Наставник российской команды Станислав Черчесов рассказал, запланировано проведение ряда контрольных матчей. Чемпионат Европы, куда сборная России вышла досрочно, стартует 12 июня.

"На данный момент РФС ведет предварительную работу, но до жеребьевки чемпионата Европы, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте, говорить конкретно не имеет смысла. Важно четко понимать соперников по группе и расписание игр. Могу лишь сказать, что планируем провести две контрольные игры в марте и две - в первой декаде июня", - сказал Черчесов Sport24.

В ноябре сборной России предстоит провести заключительные матчи отборочного турнира. 16 ноября российская команда в Санкт-Петербурге принимает Бельгию, и в этой встрече решится, какая из команд займет первое место в группе. 19 ноября в Серравалле сборная России завершит отбор к Евро-2020 гостевым матчем против команды Сан-Марино.