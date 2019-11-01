Движение "За права человека" будет ликвидировано

В пятницу Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации организованного Львом Пономаревым Общероссийского общественного движения "За права человека" и его структурных подразделений в связи с грубыми нарушениями правил оформления его деятельности.

Ранее Министерство юстиции в своем иске сообщило, что члены этого движения, официально признанного иностранным агентом, неоднократно нарушали закон и привлекались к административной ответственности. Поэтому Минюст добивался через суд ликвидации этой организации.

Известно, что созданное Львом Пономаревым в 1997 году движение "За права человека" включает несколько десятков региональных и местных правозащитных организаций. Их цель - "становление правового государства и развитие гражданского общества в России".