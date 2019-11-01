Еще 12 смартфонов Xiaomi получили MIUI 11. Список моделей

Компания Xiaomi начала рассылку обновления оболочки MIUI 11 для еще 12 моделей смартфонов. В список попали как аппараты серии Mi, так и бюджетные модели Redmi, выделенные в отдельный бренд (это произошло в начале 2019 года).

Ссылки на образы для скачивания публикует авторитетный сайт XDA Developers. Сейчас в списке счастливчиков упоминаются следующие модели:

- Xiaomi Redmi Note 7 Pro (китайская и индийская версии)

- Redmi 7 (индийская версия)

- Redmi Note 5 Pro (индийская версия)

- Poco F1 (глобальная версия)

- Redmi Y3 (индийская версия)

- Redmi Note 7 (глобальная версия)

- Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro (индийская версия)

- Mi Max 3 (глобальная версия)

- Mi 8 Lite (глобальная версия)

- Mi 9 (глобальная версия)

- Mi 9 Lite/Mi CC9 (глобальная и европейская версии)

- Mi Note 3 (глобальная версия)

Получить доступ к новой MIUI могут бета-тестеры, зарегистрированные в соответствующих программах. Стоит заметить, что большинство модификаций MIUI 11 базируется на Android 9, однако сборка оболочки для Mi 9T Pro и Mi 9 имеет в основе Android 10.