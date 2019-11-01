Новости

Психиатр объяснил действия убийцы в детсаду Нарьян-Мара 15:21
В Казани потребовали наказать фирму за мучительную смерть собак 15:18
Вологодского школьника наградили за спасение тонувшего друга 15:16
В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем 15:13
МИД РФ: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии 15:00
Какие сюрпризы приготовил международный кинофестиваль "Лiстапад" 15:00
Челябинские ученые получили железо из древесины 14:54
Воронежского подростка будут судить за убийство студентки 14:50
В Китае найдена каменная плита с детальным историческим текстом 14:50
Пушков рассказал, кто должен платить Киеву репарации за Донбасс 14:49
В Киселевске проверят связь убийства экс-мэра с налетами в соседнем городе 14:46
Косачев назвал неприемлемыми требования к РФ платить репарации за Донбасс 14:44
Мартин Скорсезе объяснил, в чем главная проблема кинокомиксов 14:38
В НАО работников детсада заподозрили в халатности после смерти ребенка 14:38
В Надыме подростки избили инвалида 14:36
Названа стоимость единых ски-пассов на горных курортах Сочи 14:24
Рапота назвал стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург 14:20
Георадар помог раскрыть тайну древнего города с пирамидой смерти 14:20
В Дагестане два человека погибли в ДТП на трассе 14:17
Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино назовут 5 ноября 14:11
Во Владимирской области загорелись торговые ряды 14:04
В Красноярском крае арестован полицейский, заподозренный в изнасиловании 14:01
В Сирии организован первый совместный патруль военных России и Турции 14:00
Видео: ураган в США перевернул на трассе несколько автофур 14:00
В Нарьян-Маре задержали охранника, пропустившего убийцу в детский сад 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
01.11.2019 14:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Георадар помог раскрыть тайну древнего города с пирамидой смерти

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная команда исследователей во главе с доктором Иэном Моффатом из Университета Флиндерса (Австралия) при помощи георадара провела сканирование заброшенного города Кохкер в Камбодже и установила причину, по которой столица империи кхмеров была перенесена из этого мегаполиса в легендарный Ангкор.

Исследование опубликовано в журнале Geoarchaeology, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученые посетили древний город Кохкер, располагавшийся на одноименном острове. Он был построен в X веке и сразу стал столицей мощной империи кхмеров.

Этот город славился своими монументальными строениями. Одной из его главных достопримечательностей до сих пор является загадочная пирамида смерти, расположенная на территории главного храма Прасат Тхом.

Фото: Vulcan Inc
Ученые показали загадочный объект, найденный на глубине 6,2 км

Известно, что город Кохкер довольно быстро опустел, а столица империи была возвращена в легендарный Ангкор - громадный город-храм. Однако до последнего времени ученые не знали, почему это произошло. Новое исследование дает ответ на данный вопрос.

Кохкер отличался развитой для своего времени инфраструктурой. Большое значение имели огромные резервуары воды. Для ее сбора и хранения была построена целая система, включавшая в себя семикилометровую дамбу на местной реке.

Исследователи применили георадар, который позволяет буквально заглянуть под поверхность без проведения раскопок. Это помогло нанести на карту ранее неизвестные объекты, находящиеся под землей. Затем полученные данные были использованы для создания компьютерной модели.

Именно моделирование помогло раскрыть древнюю тайну. Ученые установили, что система сбора и хранения воды была построена с дефектами. Огромная дамба оказалась недостаточно прочной, чтобы удержать большой объем речной воды. Она была устойчива только к средним нагрузкам.

Поняв, что система не справится со своей задачей, кхмеры перенесли свою столицу в Ангкор. Неудачный инженерный проект грозил Кохкеру не только затоплением. Он мог подорвать престиж короля, который в империи кхмеров как раз и базировался на умении строить города-храмы и подчинять себе воду.

"Нетрудно предположить, что провал крупнейшего и наиболее амбициозного инфраструктурного проекта той эпохи оказал существенное влияние на престиж столицы и поспособствовал принятию решения о восстановлении Ангкора в качестве столицы Кхмерской империи, - говорит Иэн Моффат. - Наше исследование показывает, что этот амбициозный инженерный проект изначально был обречен на быструю неудачу".

К слову, Кохкер был возведен в 90 км к северо-востоку от Ангкора при короле Джаявармане IV. Этот город был единственной за шесть столетий столицей Кхмерской империи, основанной за пределами региона Ангкор.

В Казахстане археологи нашли "золотого человека" V века до нашей эры
В Турции найден храм, построенный за 9300 лет до рождения Христа
Общество Наука Общество История
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков рассказал, кто должен платить Киеву репарации за Донбасс
Автотрассу "Москва-Казань" построят к 2027 году
Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска
В ЛНР заявили о завершении развода сил в Золотом
Трамп прокомментировал принятую резолюцию о начале процедуры импичмента