Георадар помог раскрыть тайну древнего города с пирамидой смерти

Международная команда исследователей во главе с доктором Иэном Моффатом из Университета Флиндерса (Австралия) при помощи георадара провела сканирование заброшенного города Кохкер в Камбодже и установила причину, по которой столица империи кхмеров была перенесена из этого мегаполиса в легендарный Ангкор.

Исследование опубликовано в журнале Geoarchaeology, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученые посетили древний город Кохкер, располагавшийся на одноименном острове. Он был построен в X веке и сразу стал столицей мощной империи кхмеров.

Этот город славился своими монументальными строениями. Одной из его главных достопримечательностей до сих пор является загадочная пирамида смерти, расположенная на территории главного храма Прасат Тхом.

Известно, что город Кохкер довольно быстро опустел, а столица империи была возвращена в легендарный Ангкор - громадный город-храм. Однако до последнего времени ученые не знали, почему это произошло. Новое исследование дает ответ на данный вопрос.

Кохкер отличался развитой для своего времени инфраструктурой. Большое значение имели огромные резервуары воды. Для ее сбора и хранения была построена целая система, включавшая в себя семикилометровую дамбу на местной реке.

Исследователи применили георадар, который позволяет буквально заглянуть под поверхность без проведения раскопок. Это помогло нанести на карту ранее неизвестные объекты, находящиеся под землей. Затем полученные данные были использованы для создания компьютерной модели.

Именно моделирование помогло раскрыть древнюю тайну. Ученые установили, что система сбора и хранения воды была построена с дефектами. Огромная дамба оказалась недостаточно прочной, чтобы удержать большой объем речной воды. Она была устойчива только к средним нагрузкам.

Поняв, что система не справится со своей задачей, кхмеры перенесли свою столицу в Ангкор. Неудачный инженерный проект грозил Кохкеру не только затоплением. Он мог подорвать престиж короля, который в империи кхмеров как раз и базировался на умении строить города-храмы и подчинять себе воду.

"Нетрудно предположить, что провал крупнейшего и наиболее амбициозного инфраструктурного проекта той эпохи оказал существенное влияние на престиж столицы и поспособствовал принятию решения о восстановлении Ангкора в качестве столицы Кхмерской империи, - говорит Иэн Моффат. - Наше исследование показывает, что этот амбициозный инженерный проект изначально был обречен на быструю неудачу".

К слову, Кохкер был возведен в 90 км к северо-востоку от Ангкора при короле Джаявармане IV. Этот город был единственной за шесть столетий столицей Кхмерской империи, основанной за пределами региона Ангкор.