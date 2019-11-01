Группа My Chemical Romance объявила о воссоединении

Американские рокеры My Chemical Romance анонсировали "Возвращение" (Return) - так будет называться первый за шесть лет концерт, с которым они выступят уже в декабре в Лос-Анджелесе. В 2013 году группа распалась, а теперь объявила о своем воссоединении.

Информация о том, что коллектив снова выйдет на сцену, появилась в официальном Twitter My Chemical Romance. Судя по размещенной в аккаунте афише, концерт пройдет на площадке Shrine Expo Hall 20 декабря, а продажа билетов стартует уже в ближайшие часы. При этом один человек сможет приобрести не более двух билетов.

Группа My Chemical Romance была основана в 2001 году и выпустила четыре альбом, является лауреатом многочисленных музыкальных премий.