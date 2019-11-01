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01.11.2019 04:00
Рубрика: В мире

Южнокорейский вертолет упал рядом с архипелагом Токто в Японском море

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Семь человек пропали без вести в результате крушения южнокорейского спасательного вертолета. Инцидент произошел вчера в 23:36 по местному времени недалеко от архипелага Токто в Японском море. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор, но эксперты считают, что шансов найти живых уже нет. Если кто-либо и смог выбраться из винтокрылой машины, то провел в холодной воде целую ночь.
Фото: AP Photo/Pichi Chuang Фото: AP Photo/Pichi Chuang
Фото: AP Photo/Pichi Chuang

О событиях, предшествующих катастрофе, узнал наш корреспондент в Южной Корее.

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На судне, добывающем морепродукты в районе архипелага, моряк серьезно повредил палец. В связи с необходимостью оказания срочной медицинской помощи было принято решение направить вертолет Противопожарной службы, который приземлился на Токто и забрал моряка и одного сопровождающего. Однако буквально через пару минут после взлета с острова машина по неизвестным пока причинам упала в воду примерно в 200-300 метрах от берега.

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Крушение наблюдали сотрудники Службы береговой охраны Республики Корея (СБО РК). Они были на катере, которое находилось недалеко от места трагедии. Немедленно были начаты поисково-спасательные работы, к которым в итоге привлекли около 40 единиц техники, включая корабли ВМС, СБО РК и гражданские промысловые суда.

Поиски велись в кромешной темноте с использованием осветительных ракет, однако до сих пор не обнаружены ни точное место крушения, ни кто-либо из членов экипажа или пассажиров. По уточненным данным, на борту находились семь человек в возрасте от 29 до 50 лет: пять членов экипажа, пострадавший моряк и его сопровождающий. Причины крушения пока не установлены.

Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
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Известно, что упавшая винтокрылая машина была многоцелевым вертолетом ЕС-225 производства Airbus Helicopters. Вертолет поступил в противопожарное ведомство в 2016 году. На нем было все оборудование, которое может понадобиться для полетов в ночных условиях и проведения спасательных работ, перевозки грузов, людей, а также тушения пожаров.

В ближайшее время спасатели планируют задействовать водолазов, чтобы попытаться найти вертолет, но проблема в том, что архипелаг Токто представляет собой верхушки больших подводных гор, а потому дно в районе островов резко уходит вниз, в некоторых местах глубина около двух километров.

Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён дал указание мобилизовать всю необходимую технику, включая военные и гражданские суда, находящиеся в районе инцидента.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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