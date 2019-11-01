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01.11.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Как курс рубля встретит конец недели

Текст: Роман Маркелов
В конце недели основные риски для рубля будут связаны с публикацией статистики по американской экономике в пятницу (индекс ISM и данные по рынку труда), считают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова. В случае выхода данных лучше ожиданий доллар может получить определенную поддержку, указывают они.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Из внутренних событий стоит отметить сохранение устойчивого спроса на локальном рынке суверенного долга. Так, по итогам аукционов ОФЗ в среду российский Минфин разместил бумаги на сумму более 50 миллиардов рублей. Спрос на ОФЗ в очередной раз превысил предложение и составил более 90 миллиардов рублей, указывают Жирнов и Евдокимова.

Фото: iStock
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Явных внутренних факторов в поддержку рублю на текущий момент не видно (тенденция к снижению ставок на долговом рынке, привлекающая внимания спекулятивных внешних инвесторов, временно приостановилась), соответственно, при сценарии некоторого ослабления общего спроса на глобальных рынках можно наблюдать умеренное давление на позиции российской валюты, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Диапазон в 63,5-64 рубля за доллар пока по-прежнему сохраняет актуальность, однако на горизонте нескольких дней есть вероятность смещения торгов выше верхней границы, считает аналитик.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля
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