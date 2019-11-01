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01.11.2019 16:30
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай совершенствует государственное управление

В Пекине завершился 4-й пленум ЦК КПК 19-го созыва. На нем было рассмотрено и одобрено постановление о сохранении и совершенствовании социалистического строя с китайской спецификой и модернизации системы государственного управления, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В документе описаны направления дальнейшего развития государственного строя Китая. Как отмечают в Пекине, это еще один важный шаг на пути всестороннего углубления реформ страны.

В этом году отмечается 70-летие образования КНР. Международное сообщество хочет узнать секрет огромного успеха Китая в социально-экономическом развитии. Вспоминая о достижениях страны за прошедшие 70 лет, можно заметить, что усовершенствование систем и институтов играет значимую роль.

В постановлении указано, что в 2021 году, когда Коммунистической партии Китая исполнится 100 лет, в стране будут достигнуты еще большие успехи в сфере разработки и оптимизации различных систем и институтов. К 2035 году система государственного управления будет в основном модернизирована, а к 100-летию с момента образования КНР в 2049 году модернизация системы госуправления будет в полной мере завершена. Эти поэтапные задачи будут способствовать укреплению социализма с китайской спецификой, в чем заключается суть стратегии трехэтапного развития, выдвинутой на Всекитайском съезде КПК 19-го созыва.

В постановлении выдвинуто 13 важных задач, касающихся таких сфер, как политика, экономика, законность, культура, жизнь народа, общество, экология, военное дело, концепция "одно государство, два строя" и дипломатия. В постановлении даны ответы на вопросы, как удовлетворить реальные потребности развития и строительства Китая в разных областях.

Практика и развитие мировой истории показывают, что копирование политической системы других стран не помогает развитию собственного государства. Только политическая система, разработанная в соответствии с национальной спецификой, может быть надежной и эффективной. Социальный строй и система госуправления с китайской спецификой, сформированные Китаем в соответствии с общеполитической обстановкой и уровнем развития страны за прошлые 70 лет, не только содействуют мощному собственному развитию, но и приносят драгоценный опыт международному сообществу. По мере того, как "китайский строй" становится большим преимуществом, он обязательно принесет свои плоды, откроет больше возможностей для всего мира.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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