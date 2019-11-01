Колумбийская Avianca перестала летать на Кубу

Колумбийская Avianca приостанавливает полеты на Кубу. Из-за смены собственника перевозчик оказался в числе компаний, поддерживающих режим санкций против Острова свободы.

Напомним, на прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о сворачивании полетной программы на Кубу. Исключением стал только аэропорт Гаваны. Во все остальные воздушные гавани страны американские авиакомпании не летают.

"Мы не позволим "кубинскому режиму" получать дополнительную прибыль в сфере авиаперевозок", - заявили в госдепе США.