Косачев назвал неприемлемыми требования к РФ платить репарации за Донбасс

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев напомнил, что конфликт на Донбассе носит сугубо внутриукраинский характер, в связи с чем требования репараций от России неуместны.

Так он прокомментировал RT слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

"Это заявление абсолютно неприемлемо. Это заведомо ложная интерпретация событий на юго-востоке Украины", - считает сенатора. Он подчеркнул, что прямую ответственность за кризис на Донбассе "несут организаторы "майдана", совершившие антиконституционный переворот". "Этот переворот не был принят значительной частью населения Украины. И конфликт имеет исключительно внутриукраинские истоки и последующее внутриукраинское урегулирование", - подчеркнул он.

Косачев также напомнил, что Россия сделала все, что могла сделать для того, чтобы предотвратить необратимый сценарий развития событий. "И Украина должна быть за это благодарна. А все остальное - это просто с больной головы на здоровую", - добавил он.

Напомним, ранее Криклий заявил, что Россия должна будет заплатить после окончания конфликта в Донбассе. "Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион", - сказал он в эфире телеканала "1+1". В какую сумму он оценивает возможные затраты, министр не уточнил.