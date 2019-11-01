Косторная исполнила тройной аксель в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная в короткой программе на этапе Гран-при во Франции исполнила тройной аксель - самый сложный прыжок в женском одиночном катании.

Напомним, что впервые аксель в 3,5 оборота Косторная показала на предсезонном турнире "Финляндия Трофи". В произвольной программе Алена сделала два "трикселя" и обыграла другую россиянку, чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву.

В Гренобле ученица Этери Тутберидзе пошла на риск и вставила элемент ультра-си и в короткую программу. Хотя на одной из тренировок перед стартом спортсменка упала с этого прыжка.

Во время проката аксель в целом удался, хотя судьи усмотрели недокрут. За свой прокат Косторная получила 76,55 балла, уступив даже своей оценке с "Финляндия Трофи" (77,25). Однако перед выступлением второй разминки, где на лед выйдет олимпийская чемпионка Алина Загитова, Алена была безоговорочным лидером.