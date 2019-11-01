Ковалев получит за бой почти в 12 раз меньше Альвареса

Профессиональный бокс не всегда справедлив в вопросах гонораров боксеров. Лишний раз это подтверждает бой, который состоится в Лас-Вегасе 2 ноября. Россиянин Сергей Ковалев, поставивший на кон свой титул чемпиона WBO в полутяжелом весе, заработает на 32 миллиона меньше своего соперника Сауля Альвареса из Мексики.

Гонорар россиянина составит 3 миллиона долларов. Это самый большой заработок за карьеру "Крэшера". Альварес, подписавший выгодный контракт с онлайн-стримингом DAZN на 350 миллионов долларов, гарантированно получит 35 миллионов даже в случае поражения.

Между тем на популярном портале ESPN многочисленные специалисты дают прогнозы на предстоящий поединок. Большинство из них не сомневаются в успехе мексиканца. Они уверены, что он добудет победу во второй половине боя за счет ударов по корпусу. Зато в голосовании на сайте пока с небольшим перевесом лидирует прогноз, что бой завершится досрочной победой россиянина.

Напомним, что Ковалев провел 38 боев, в которых одержал 34 победы (29 нокаутом) при трех поражениях и одном ничейном исходе. На счету Альвареса 55 боев - 52 победы, из них 35 - нокаутом, две ничьи и одно поражение.