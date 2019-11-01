Латвийский министр запретил Григорию Лепсу въезд в страну

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещено въезжать на территорию страны.

Информация об этом только что появилась в Facebook-аккаунте чиновника.

С пояснением, что министр принял такое решение в отношении гражданина Российской Федерации Григория Лепсверидзе (настоящая фамилия артиста) на основе оценки служб безопасности и миграционного закона.

Уточнено, что въезд в Латвию российскому певцу заказан теперь на "неопределенный срок".

Ранее сообщалось о перспективе совместного проекта Лепса и Стивена Сигала.