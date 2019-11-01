Лавров: Прогресса в диалоге с США по стратегической стабильности пока нет

Москва пока не видит прогресса в диалоге с Вашингтоном по стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Прогресса в российско-американском диалоге по важнейшей теме стратегической стабильности пока не наблюдается", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

Он также отметил, что в инициативах российской стороны - вовлечь США в равноправный диалог "нет недостатка", однако пока нет никакой обнадеживающей реакции со стороны Вашингтона. По словам Лаврова, продвижения нет и в вопросе создания делового российско-американского совета.