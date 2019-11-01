Лавров: Путин не видит себя "укротителем гадюшника"

Президент России не видит себя "укротителем гадюшника" на Ближнем Востоке. Таким образом министр иностранных дел РФ отреагировал на появившуюся в США карикатуру, на которой Владимир Путин изображен держащим огромный клубок змей. При этом он говорит: "Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке".

"Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника", - заявил Лавров в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".

Он пояснил, что Россия и себя так не позиционирует, и своих ближневосточных партнеров в таком виде не изображает.

"Там у каждого есть своя правда, свои интересы. Есть восточные традиции, в том числе традиции продвигать интересы не вполне открытыми методами", - отметил Лавров. И констатировал: "Это жизнь".

Министр подчеркнул, что у России в этом регионе есть вполне прозрачный интерес - "иметь стабильный, устойчивый предсказуемый Ближний Восток".