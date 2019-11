Мировой тур британского квартета Nazareth будет продолжаться почти год. Причем, на протяжении этих 11 месяцев культовая группа 70-80-х появится в России трижды!

Сначала исполнители хитов Love Hurts, Telegram, My White Bicycle, Hear of the Dog и Expect No Mersey прилетят на запад нашей страны и выступят 15 ноября в Калининграде. Затем вернутся в феврале-марте и, начиная с 12 февраля 2020 года, по очереди дадут концерты в Москве, Екатеринбурге, Уфе, Оренбурге, Тольятти, Казани, Череповце, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону. И даже - в редко посещаемых звездными гастролерами Ессентуках и Ставрополе.

Но и это еще не все! После тура в Швецию, Чехию и Словакию, Nazareth снова вернется в Россию и дважды выступит в Хабаровске и Владивостоке! Перед тем как оправиться с концертами в США и Канаду… А больше всего концертов в этом мировом туре у Nazareth назначено в Германии - 25. На втором месте Россия - 15. Третье-четвертое места делят как раз США и Финляндия - там мэтры скоростного и звонкого британского хард-рока споют по четыре раза.

Год назад у Nazareth вышел очередной альбом - Tattooed On My Brain - первый, в записи которого не участвовал прежде бессменный вокалист Дэн Маккаферти. Ныне он лечит эмфизему легких. И теперь в студии и на концертах за Nazareth выступает новый солист Карл Сентанс, старающийся походить на Маккаферти и прической, и драйвом, мощными обертонами.

А из первого состава 1968 года в группе остался только басист и второй вокалист Пит Эгнью. Успел за это время вырастить и воспитать сына Ли, который теперь мощно молотит в Nazareth по ударной установке. Давно в Nazareth и гитарист-блондин Джимми Мюрисон - в декабре будет праздновать 25-летие столь значительного события…

В программе мирового тура заявлены песни с диска Tattooed On My Brain (всего их в студии записано 13), однако 31 октября, на концерте в Бразилии были исполнены только две: титульная, Change и Never Dance With The Devil. Зато свою классику Nazareth играли вдоволь. И Hair of the Dog, и My White Bicycle, и Go Down Fighting, и Miss Misery. Вспомнили и свой первый медленный сингл - Dream On.

Поэтому пусть скорее приезжают и к нам!