МИД РФ: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии

Силы Гражданской обороны Сирии, больше известные как "Белые каски", вместе с террористами готовят новые провокации в САР с использованием химического оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющимся данным, которые правительство Сирии регулярно передает в Организацию Объединенных Наций, "белокасочники" с террористами готовят новые химические провокации в Сирии. Их цель очевидна - подорвать мирный процесс в этой стране", - заявила Захарова в ходе брифинга.

Она также отметила, что Москва разочарована недавним решением Вашингтона в очередной раз выделить средства на поддержку "Белых касок". Захарова подчеркнула, что российская сторона публично предоставляла доказательства наличия связей "Белых касок" с террористическими формированиями.

Ранее президент США Дональд Трамп согласовал выделение 4,5 миллиона долларов "Белым каскам".