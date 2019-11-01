МИД РФ: США хотят "поживиться" в Сирии

Вашингтон сохраняет контроль над нефтяными месторождениями в Сирии из-за собственных экономических интересов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"США находятся в Сирии незаконно, преследуют собственные геополитические цели. И, естественно, при этом пытаются "поживиться" в экономическом плане", - цитирует Рябкова агентство "Интерфакс".

По словам дипломата, у Москвы такой подход вызывать отторжение. Рябков отметил, что российский интерес в Сирии заключается в обеспечении ее территориальной целостности, политической независимости и нормализации обстановки. Дипломат также отметил, что российское присутствие в Сирии основывается на соблюдении норм международного права, все экономическое сотрудничество осуществляется "в тесном взаимодействии с законными властями этой страны".

При этом оно осуществляется открыто и без скрытых повесток дня, заключил Рябков.