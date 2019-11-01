Минстрой предложил изменить условия для улучшения жилья молодых семей

Возрастной ценз участников государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей может быть увеличен с 35 до 40 лет. Минстрой, таким образом, предлагает ввести дополнительную господдержку этой категории граждан. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления предусматривает изменение возрастного ценза участников мероприятия с 35 лет до 40 лет", - говорится в пояснительной записке. В ней также отмечено, что проект постановления разработан по поручению заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой после обращений депутатов Государственной думы.

В 2018 году, как уверяют эксперты, 51% российских мужчин вступили в семейную жизнь в возрасте 25-34 года, а почти треть - после 35 лет. У девушек также наиболее популярный возраст вступления в брак находится в диапазоне от 25 до 34 лет.