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Текст:   Ольга Игнатова 
20:27 01.11.2019

Минстрой предложил изменить условия для улучшения жилья молодых семей

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Возрастной ценз участников государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей может быть увеличен с 35 до 40 лет. Минстрой, таким образом, предлагает ввести дополнительную господдержку этой категории граждан. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: istock
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"Проект постановления предусматривает изменение возрастного ценза участников мероприятия с 35 лет до 40 лет", - говорится в пояснительной записке. В ней также отмечено, что проект постановления разработан по поручению заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой после обращений депутатов Государственной думы.

В 2018 году, как уверяют эксперты, 51% российских мужчин вступили в семейную жизнь в возрасте 25-34 года, а почти треть - после 35 лет. У девушек также наиболее популярный возраст вступления в брак находится в диапазоне от 25 до 34 лет.

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