Минстрой впервые представил индекс качества городской среды

По итогам 2018 года доля городов с благоприятной городской средой в России составила 23 процента. Такие данные были озвучены на презентации нового индекса качества городской среды 1 ноября.

Индекс, подготовленный Министерством строительства и ЖКХ, учитывает данные 36 показателей, каждый из которых оценивается в 10 баллов (суммарно населенному пункту можно присвоить 360 баллов). "В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.

Средний по России балл - 163. Сообщается, что эксперты оценили 1114 российских городов и населенных пунктов, распределив их по 10 размерно-климатическим группам.

Подобный индекс рассчитывается впервые в мире. "Доля городов с благоприятной городской средой станет базовым значением, от которого будет рассчитываться рост, заданный национальным проектом "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении министерства.

Индекс будет рассчитываться ежегодно, сообщил глава Минстроя. "…Мы скорректируем работу с регионами, чтобы к следующему расчету получить более корректную статистику от регионов, которая не потребует внесения значительного количества исправлений", - добавил он.

Группу "крупнейших городов в условно-комфортном климате" возглавили Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Красноярск. Полный список населенных пунктов, по которым рассчитан индекс 2018 года, опубликован на сайте.