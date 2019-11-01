На ЭКСПО в Шанхай приедут более трех тысяч компаний

Вторая Китайская международная импортная выставка превзойдет прошлогоднее ЭКСПО и по числу участников, и по площади экспозиции. На сегодня свое участие подтвердили уже более трех тысяч компаний из 150 стран и регионов мира, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Выставка пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября. Более тысячи зарубежных предприятий представят свою продукцию на выставке впервые. В мероприятии примут участие свыше 250 предприятий из списка 500 крупнейших компаний мира по выручке.
Вторая ярмарка превзойдет первую не только по количеству участников и товарному ассортименту, но и по выставочной площади. Она увеличится с 270 тысяч до 300 тысяч квадратных метров.