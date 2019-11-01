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Рубрика: В мире

На Кубе написали "Географический диктант"

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

В Гаване в пятый раз прошла акция "Географический диктант". В этом году в кубинской столице площадкой для проведения мероприятия, которое за последние годы приобрело международный характер, стала школа при российском посольстве.

В мероприятии приняли участия ученики 8-11-х классов российской школы, студенты Гаванского университета, а также жители Гаваны, а также постоянно проживающие на Острове Свободы россияне.

Фото: Александр Борисов
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Текст "Географического диктанта" состоял из сорока вопросов, разделенных на две части по степени сложности. Ответы на вопросы требовали от участников как знаний общеизвестных географических фактов, так и высокого уровня эрудиции и кругозора.

По окончании Диктанта все участники получили именные сертификаты от Русского географического общества, которые в торжественной обстановке в присутствии представителей российской дипмиссии вручил глава отделения Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский.

Масштабная международная просветительская акция, ставшая традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий, проводилась Русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина, также являющегося председателем Попечительского Совета Общества.

Андрей Геласимов стал автором текста "Тотального диктанта"-2020
В мире Северная и Центральная Америка Куба
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