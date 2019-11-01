На Кубе написали "Географический диктант"

В Гаване в пятый раз прошла акция "Географический диктант". В этом году в кубинской столице площадкой для проведения мероприятия, которое за последние годы приобрело международный характер, стала школа при российском посольстве.

В мероприятии приняли участия ученики 8-11-х классов российской школы, студенты Гаванского университета, а также жители Гаваны, а также постоянно проживающие на Острове Свободы россияне.

Текст "Географического диктанта" состоял из сорока вопросов, разделенных на две части по степени сложности. Ответы на вопросы требовали от участников как знаний общеизвестных географических фактов, так и высокого уровня эрудиции и кругозора.

По окончании Диктанта все участники получили именные сертификаты от Русского географического общества, которые в торжественной обстановке в присутствии представителей российской дипмиссии вручил глава отделения Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский.

Масштабная международная просветительская акция, ставшая традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий, проводилась Русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина, также являющегося председателем Попечительского Совета Общества.