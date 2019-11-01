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01.11.2019 13:25
Рубрика: Культура

На музыкальном фестивале "Зарядье" показали "Пеллеаса и Мелизанду"

Текст: Северьян Цагарейшвили
Полная иллюзорности и завораживающего символизма опера французского композитора Клода Дебюсси по драме Метерлинка в постановке Анны Матисон стала частью фестиваля "Зарядье" в Москве.
Фото: Фонд Валерия Гергиева/ Александр Шапунов Фото: Фонд Валерия Гергиева/ Александр Шапунов
Фото: Фонд Валерия Гергиева/ Александр Шапунов

Премьера спектакля "Пеллеаса и Мелизанду" всего несколько дней назад состоялась на сцене Мариинского театра - и практически сразу он попал в Москву на новый фестиваль Валерия Гергиева. И хотя концертная площадка "Зарядья" отличается по своим параметрам от Мариинского концертного зала и спектакль в некоторых деталях выглядел иначе, московские зрители так же, как и петербургские, окунулись в "Пеллеасе и Мелизанде" в удивительный мир, где ирреальность и символичность происходящего - действие будто бы помещено на морское дно, где покоятся останки мрачного затонувшего судна - органично переплетается с полными реализма человеческими страстями. Герои оперы - ревнивый Голо, невинная юная Мелизанда и страстный Пеллеас живут, страдают и умирают подобно шекспировским персонажам.

Филигранно прорисованная Дебюсси оркестровая ткань под руководством Валерия Гергиева в исполнении оркестра Мариинского театра звучит очень выразительно: медитативно-прозрачная кантилена струнных, "рисующая" магический, таинственный мир, хрустальные всплески арфовых glissando, серебряный звон треугольников и колокола, тончайшая нюансировка и динамическое разнообразие, передающие целую палитру эмоций - от томления и намеков на счастье до душераздирающей трагедии.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Исполнители главных ролей - в большинстве своем молодые артисты, в целом показавшие артистическую и вокальную зрелость. Особенно выделялась исполнительница Мелизанды Айгуль Хисматуллина: с выразительной фразировкой, столь важной в этой "центральной", в основном опирающейся на интонации разговорной речи партии; и мягким, светящимся тембром голоса, который, однако, в отдельные моменты терял звучность. Со светлым сопрано Хисматуллиной прекрасно сочетался мужественный, темной окраски баритон Гамида Абдулова в партии Пеллеаса.

Одним из "стержней" вечера стал Голо в исполнении баса Олега Сычева в партии Голо. Голос его порой звучит несколько устало и широко, но все компенсируется взрывным темпераментом и огромным актерским талантом: особенно душераздирающа в его исполнении финальная картина и конец третьего действия, где терзаемый подозрениями в измене Мелизанды Голо мучает своего своего маленького сына. Особый колорит спектаклю придает Иньольд в исполнении двенадцатилетнего Александра Полехова: его пронзительный дискант не всегда звучал твердо с точки зрения звуковедения, но придавал образу фатальную нотку беспомощности.

Эта постановка вызвала у московской публики настоящий восторг. И стоило финальному аккорду струнных, выписанному Дебюсси в светлом мажоре, затихнуть на pianissimo, зал аплодировал стоя, долго не отпуская солистов и дирижера.

Культура Музыка Классика
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