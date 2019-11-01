Обучение детей в больницах хотят закрепить законодательно

Министерство просвещения предлагает законодательно закрепить форму обучения детей на длительном лечении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Татьяну Синюгину.

По ее словам, уже созданы и размещены на сайте ведомства методические рекомендации для учителей. В них подробно расписаны многие вопросы. Например, по лицензированию, работе с детьми, организации образовательной среды. Кроме того, предлагаются способы использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Однако сейчас в законе "Об образовании в РФ" нет такого понятия, как обучение детей на длительном лечении. Есть очная, очно-заочная формы обучения. Есть форма обучения на дому и семейная форма.

Чтобы форма образования детей на длительном лечении была нормативно закреплена, понадобятся изменения в закон.

Об этом Татьяна Синюгина говорила на заседании Всероссийской конференции специалистов госпитальных школ "УчимЗнаем". Этот проект был создан в 2014 году. Цель - построить полноценную общеобразовательную школу для детей с тяжелыми заболеваниями, которые буквально живут в условиях медицинского стационара. Проект реализуется Федеральным научно-клиническим центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Российской детской клинической больницей и московской школой №109, которой руководит заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

- Сегодня мы рассматриваем вопрос наделения проекта "УчимЗнаем" статусом Федерального ресурсного центра по методическому сопровождению детей, длительно болеющих", - сказала Синюгина. Она также добавила, что подобная инициатива потребует дальнейшего развития в регионах.