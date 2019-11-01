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01.11.2019 13:18
Рубрика: Общество

ОГЭ по истории в 2020 году пройдет по единой модели

Текст: Ксения Колесникова
В 2020 году девятиклассники будут сдавать основой государственный экзамен (ОГЭ) по истории по единой модели, основанной на историко-культурном стандарте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

- Для проведения основного государственного экзамена в девятых классах в 2020 году Рособрнадзор подготовил только одну экзаменационную модель, ориентированную на новый учебно-методический комплекс, - сообщил он на заседании рабочей группы по совершенствованию концепции УМК по отечественной истории в Российском историческом обществе.

Фото: РИА Новости
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Напомним, в 2019 году школьникам на выбор давались две модели ОГЭ по истории. Первая - традиционная, охватывающая события с древности до современности. Вторая - новая - охватывала события до 2014 года. Однако последний вариант, по данным Рособрнадзора, выбрали менее 25 процентов учеников. И это при том, что новый историко-культурный стандарт для школ был принят пять лет назад.

Он включает перечень тем, понятий и персон, обязательных для изучения. От Древней Руси до событий последних лет. Плюс - основные подходы к преподаванию отечественной истории, оценку ключевых событий прошлого, а также перечень "трудных вопросов истории", вызывающих острые дискуссии в обществе.

В соответствии со стандартом изменились учебники, изменились образовательные программы. Но, видимо, не все школы смогли принять эти изменения. В сентябре Рособрнадзор провел мониторинг преподавания истории. Результаты? Лишь в 31-м регионе России в шестых-девятых классах в этом году будет завершен переход на новый учебно-методический комплекс по отечественной истории. Еще в 4 регионах переход завершится только через год. В остальных сроки затягиваются.

"Переход на новые учебники полностью не состоялся. В семи субъектах РФ в принципе не была востребована модель на основе нового учебника. Это тревожный фактор", - рассказал Сергей Кравцов.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор ЕГЭ в России
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