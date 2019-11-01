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31.10.2019 22:05
Рубрика: Общество

Десерт с подвохом

Ожирение повышает риск кариеса
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
Специалисты из Королевского колледжа Лондона выяснили: ожирение увеличивает вероятность развития тяжелых форм кариеса. Для этого ученые проанализировали здоровье более трех тысяч американцев. Они не только регулярно сдавали анализы, но и рассказывали о том, что едят и пьют, о своем весе и образе жизни. В числе прочего специалисты получили информацию, в каком состоянии находятся зубы пациентов.
Зубы боятся не только лишнего веса, но и газированных напитков. Фото: iStock Зубы боятся не только лишнего веса, но и газированных напитков. Фото: iStock
Зубы боятся не только лишнего веса, но и газированных напитков. Фото: iStock

Что показали результаты? Тучные люди намного чаще страдали от кариеса. В среднем число "дырок" и микротрещин в их зубах было почти в два раза выше, чем у людей с нормальным весом. Причин может быть несколько. Как правило, полные люди едят больше сахара и других вредных продуктов. А те помогают размножаться микробам во рту.

Фото: iStock
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С другой стороны, изменения в обмене веществ при ожирении тоже могут сыграть свою роль: кислотность полости рта у полных часто повышена. Поэтому ученые задались вопросом: что будет, если сладкую газировку одновременно будут пить человек с нормальным весом и с избыточным? Оказалось: у полного зубная эмаль будет разрушаться быстрее. Если в первом случае ее износ был выше в 1,4 раза нормы, то во втором - в 1,72 раза. Выводы? Поменьше сладкой газировки, хорошо чистить зубы, следить за весом. Тогда стоматолога вы будете видеть реже.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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