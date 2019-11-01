Патриарх Кирилл подписал грамоту единства Архиепископии западноевропейских приходов РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поставил свою подпись на Патриаршей и Синодальной грамоте о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью, сообщает официальный сайт Московского Патриархата.

Это историческое событие произошло в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

Документ был подписан в двух экземплярах. Первый 3 ноября вручат в Храме Христа Спасителя в Москве главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето). Другой экземпляр будет храниться в архиве Московской Патриархии.