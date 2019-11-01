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01.11.2019 00:00
Рубрика: В мире

На работу опоздали

В Брюсселе не знают, когда и в каком составе начнет работать обновленная Еврокомиссия
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
Первый день ноября должен был стать для Евросоюза началом новой эпохи - без Великобритании и с новой Еврокомиссией. Однако новая жизнь откладывается на неопределенный срок, а в Брюсселе царит атмосфера неизвестности.
Кабинет Жан-Клода Юнкера (на фото) уже попрощался, а нового состава Еврокомиссии еще нет. Фото: REUTERS Кабинет Жан-Клода Юнкера (на фото) уже попрощался, а нового состава Еврокомиссии еще нет. Фото: REUTERS
Кабинет Жан-Клода Юнкера (на фото) уже попрощался, а нового состава Еврокомиссии еще нет. Фото: REUTERS

Напомним, что 1 ноября Великобритании уже не должно было быть в Евросоюзе. Третья попытка выхода, в отличие от двух предыдущих, должна была увенчаться успехом хотя бы потому, что, пока Соединенное Королевство находится в составе ЕС, за ним закреплено одно из 28 кресел в Еврокомиссии.

Фото: AP Photo/Petros Karadjias
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С начала ноября должна была начать работу уже новая Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен, и в ней, если бы "брекзит" состоялся, было бы 27 еврокомиссаров. Однако выход Великобритании отложили до 31 января 2020 года или, если британский и европейский парламенты одобрят новый вариант "постразводного" соглашения до этого времени, до первого числа следующего за этим месяца. То есть теперь "брекзит" может состояться, самое раннее, 1 декабря. Документ, в котором лидеры стран ЕС прописали такой механизм, конкретно указывает: до этого времени Британия должна назначить нового комиссара в состав Еврокомиссии или продлить полномочия старого.

До сих пор еврокомиссаром от Британии был сэр Джулиан Кинг. 28 октября он опубликовал в "Твиттере" свой снимок с коллегой из Греции и подписал его: "Последний (вероятно) выезд с коллегой-комиссаром Аврамопулосом". А на прошедшей накануне пресс-конференции он заявил, что не получал из Лондона предложения остаться в Брюсселе. Кто же может заменить его? Злые языки поговаривают, что известный своим своеобразным чувством юмора премьер Британии Борис Джонсон может направить в "правительство" Евросоюза главного евроскептика Великобритании - основателя "Партии Брекзита" Найджела Фаража. Во всяком случае, в начале октября один из самых авторитетных депутатов-консерваторов Стив Бейкер сказал в интервью The Daily Telegraph: "Я думаю, мы должны назначить кого-то, у кого есть двадцатилетний опыт... кого-то, кто прекрасно известен во всех европейских организациях, кого-то, на кого можно полностью положиться в вопросе поддержки нашего выхода из Евросоюза. И поэтому я без стеснения поддерживаю кандидатуру Найджела Фаража на пост нашего нового еврокомиссара". Правда, по правилам, каждый кандидат должен пройти процедуру одобрения в Европарламенте, и тут у Фаража, пожалуй, нет шансов. Но пока что в этом нет необходимости - Евросоюз и без помощи Британии отлично справляется с блокированием работы новой Еврокомиссии. Дело в том, что депутатам Европарламента не пришлись по душе кандидаты на еврокомиссаров от Франции, Венгрии и Румынии. И те, кого эти государства прислали им на замену, тоже не вызывают доверия. Поэтому старт работы новой комиссии пока перенесли на 1 декабря, но, возможно, эта дата не окончательна. Как подметили в публикации Euronews, "планы работы Еврокомиссии должны быть уже расписаны на 5 лет вперед, но пока неизвестно, когда сменится ее состав - в этом году или позже". А с учетом расплывчатых планов Британии, не ясно даже, сколько в ней будет комиссаров.

В Брюсселе опасаются, что Джонсон может назло делегировать от Британии в Еврокомиссию главного евроскептика - Найджела Фаража

Сам по себе перенос начала работы Еврокомиссии не редкость. Например, в 2004 году из-за неподходящего кандидата от Италии на три недели был отложен старт работы кабинета Жозе Мануэла Баррозу. А в 2010 году тому же Баррозу пришлось отложить начало работы из-за того, что Европарламент отказал кандидатке от Болгарии Румяне Желевой, и пришлось срочно организовывать дополнительные слушания для одобрения кандидатуры Кристалины Георгиевой. Если на внеочередных выборах в Британии, намеченных на 12 декабря, не победят консерваторы во главе с Джонсоном, начинающийся в Брюсселе 1 ноября режим "занимать места, но не управлять" может продлиться еще дольше: ведь судьба "брекзита" и зависящего от него количества еврокомиссаров снова окажется под вопросом. Ничего удивительного, что, как сообщает The Daily Telegraph, в Брюсселе на предстоящих выборах будут тайно "болеть" за Джонсона. Конечно "Еврокомиссия никогда не признает этого публично, придерживаясь правил, запрещающих вмешиваться во внутренние политические дела стран-членов", но "после трех лет мучительных переговоров и фальстартов Брюссель устал от "брекзита" и стремится как можно быстрее завершить дело", - пишет издание.

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