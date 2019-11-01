"Почта России" повысит зарплату еще 91 тысяче сотрудников

"Почта России" запустила второй этап масштабной программы по повышению заработной платы сотрудникам основного производства. С 1 ноября в среднем на 20% вырастут заработные платы 91 тысячи сотрудников из 14753 отделений почтовой связи в 30 регионах России.

Программа повышения заработных плат почтальонам, операторам почтовой связи, начальникам отделений и их заместителям была запущена 1 мая 2019 года. Тогда зарплаты подняли 48 тысячам сотрудников в 17 регионах страны. В общей сложности на увеличение дохода сотрудников в ближайшие полтора года "Почта России" направит 11,5 миллиарда рублей. Всего программа затронет 224 тысячи сотрудников отделений почтовой связи и завершится в ноябре 2020 года.

"Наша основная цель - за счет повышения экономической эффективности "Почты России" довести уровень заработных плат сотрудников основного производства до среднерыночных в регионах по сопоставимым профессиям, - отметил генеральный директор АО "Почта России" Николай Подгузов. - Комплексная программа по улучшению условий труда сотрудников включает в себя не только рост их доходов, но и модернизацию почтовой инфраструктуры".

В рамках второго этапа в среднем на 20% будут увеличены заработные платы сотрудников отделений почтовой связи в Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Магаданской областях, Республике Марий Эл, Республике Башкортостан, Чукотском автономном округе, Москве и Московской области, Астраханской области, Республике Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Забайкальском крае, Иркутской, Новосибирской, Курганской, Челябинской областях, Республике Бурятия и Ямало-Ненецком автономном округе, Ивановской, Тульской, Ярославской, Курской и Липецкой областях.