Против Кличко возбудили уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко по требованию украинского высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кличко обвиняют в возможном злоупотреблении властью и хищении бюджетных средств при реконструкции Шулявского моста в украинской столице.

При этом, как сообщает "Радио Свобода", сам мэр Киева обратился в национальную полицию с просьбой открыть уголовное производство по вопросу "самоуправства" главы офиса президента Андрея Богдана. По мнению Кличко, Богдан совершил уголовное преступление и совершил действия, которые не входят в его должностные обязанности, когда обратился в кабмин с письмом об увольнении Кличко.

Напомним, что ранее правительство Украины одобрило увольнение Кличко с выборного поста мэра Киева (руководителя городского совета) и назначаемой должности главы Киевской городской администрации. По мнению самого Кличко, его увольнение является незаконным.