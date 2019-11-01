Пушков рассказал, кто должен платить Киеву репарации за Донбасс

Оплатить восстановление Донбасса должны те, кто его разрушил, уверен сенатор Алексей Пушков.

Такое мнение он высказал в Twitter, комментируя слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна возместить Украине стоимость его восстановления.

"Репарации за восстановление Донбасса должны платить те, кто его разрушил", - заявил Пушков. "Пусть министр инфраструктуры Украины взыщет их с Порошенко, Турчинова, Яценюка и других авторов АТО (антитеррористической операции - прим. "РГ"). Тогда он обратится точно по адресу", - считает парламентарий.