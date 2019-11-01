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01.11.2019 15:36
Рубрика: Власть

Путин обсудил на совещании Совбеза Сирию и строительство газопроводов

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Обсуждались внутрироссийские вопросы, в ходе совещания была дана положительная оценка первого заседания конституционного комитета по Сирии", - рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Была выражена надежда, что работа этого органа будет продолжаться без давления со стороны третьих государств", - пояснил он.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Судьбу сирийцев должны решать сами сирийцы", - продолжил представитель Кремля.

Также затрагивались вопросы реализации крупных международных проектов в области строительства газопроводов, сообщил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель главы государства Сергей Иванов.

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