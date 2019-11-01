Путин заявил о необходимости создать центр подготовки кадров

В правительстве должен появиться единый центр поддержки движения WorldSkills, так же как и подготовки, переподготовки кадров по разным профессиям. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе телемоста с участниками движения WorldSkills.

"Проблема подготовки кадров и дефицита кадров необходимой квалификации характерны не только для России, но и для мирового рынка труда в целом", - сказал глава государства. Это касается целого ряда стран, в том числе и развитых экономик Западной Европы.

Для России эта проблема достаточно острая. И если не предпринимать энергичных усилий, чтобы решать эти задачи, то к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров составит около 3 миллионов человек, заметил Владимир Путин.

Это чуть меньше, чем прогнозируется для ФРГ или для Великобритании, но все равно очень много. "Кроме того, это может привести к потерям в российской экономике, которые будут измеряться сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли", - заявил президент, подчеркнув, что это очень серьезная проблема и серьезный вызов.

Движение WorldSkills помогает в выборе профессии, в результате повышается производительность труда. И наконец, это создание социальных лифтов, которые обеспечивают профессиональный рост и карьеру. Это все ценно для нашей страны и должно быть поддержано, убежден Путин.

"Думаю, что и в правительстве должен, наконец, возникнуть единый центр поддержки этого движения, так же как и подготовки, переподготовки постоянных кадров и по инженерным навыкам, и по другим профессиям, в том числе по рабочим профессиям", - заключил глава государства.