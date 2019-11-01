Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС раньше срока сдан в эксплуатацию

На Нововоронежской АЭС (г. Нововоронеж Воронежской обл., филиал Концерна "Росэнергоатом", входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом") произошло одно из ключевых событий в атомной энергетике России - энергоблок №7 новейшего поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 на 30 дней раньше срока сдан в эксплуатацию.

Соответствующее разрешение выдала 31 октября 2019 года Госкорпорация "Росатом". Ранее Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам, и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности.

Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС был включен в сеть и начал выработку электроэнергии 1 мая 2019 года. Он стал третьим в серии энергоблоков подобного типа, построенных в России. Первый аналогичный энергоблок - №6 Нововоронежской АЭС - был пущен в 2016 году, второй - на Ленинградской АЭС-2 в 2017 году. К моменту ввода в эксплуатацию энергоблок №7 выработал уже 2,5 млрд. кВтч электроэнергии.

Первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации "Росатом", Президент АО ИК "АСЭ" Александр Локшин: "Свой вклад в реализацию этого проекта внесли сотни специалистов нашей отрасли. Энергетическая система России пополнилась новым мощным энергетическим объектом. Теперь у нас есть референтный проект двухблочной АЭС, готовый к тиражированию на зарубежных площадках. Мы накопили огромный опыт строительства, организации производства, закупок и поставок, расчетов, непрерывного повышения эффективности, соответствующий требованиям современного рынка и крайне необходимый для решения стоящих пред нами масштабных задач по сооружению АЭС".

Генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом", первый вице-президент по сооружению АЭС АО ИК "АСЭ" Андрей Петров: "Сегодня количество энергоблоков российских АЭС пополнилось еще одним энергоблоком и выросло с 35 до 36-ти. Сдача энергоблока №7 Нововоронежской АЭС в эксплуатацию свидетельствует о серийном сооружении Госкорпорацией "Росатом" атомных энергоблоков нового поколения "3+". На нашей площадке это уже второй блок подобного типа, и третий по счету в России. Сегодня проекты по сооружению энергоблоков поколения "3+" российского дизайна выбрали для себя такие страны как: Финляндия, Венгрия, Бангладеш, Беларусь и т.д."

В настоящее время Нововоронежская АЭС является крупнейшим производителем электрической энергии Воронежской области. Она обеспечивает около 90% потребности региона в электроэнергии и до 90% потребности города Нововоронежа в тепле, снабжает энергией свыше 20-ти крупных предприятий и 2,3 миллиона жителей Центрально-Черноземного региона. Ввод энергоблока №7 Нововоронежской в эксплуатацию повысит суммарную мощность атомной станции в 1,5 раза, даст импульс для развития экономики Воронежской области, увеличит валовый региональный продукт (ВРП) и пополнит бюджет региона более чем на 1 млрд. рублей в качестве налога на имущество уже в 2020 году.

Справка:

Инновационные энергоблоки поколения "3+" имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью энергоблока с реактором ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем - их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. На энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 используются: "ловушка расплава" - устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др. Энергоблоки поколения "3+" обладают также улучшенными экономическими характеристиками. Мощность реакторной установки выросла на 20%, количество обслуживающего персонала уменьшено на 30-40%, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.