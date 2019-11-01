Городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы в праздники

В связи с наступающими праздниками со 2 по 5 ноября столичные коммунальные службы переходят на особый режим работы.

- В оперативной готовности находятся 1 429 бригад и 1 449 единиц специализированной техники. Подготовлено 2,5 тыс. аварийных источников, три аварийных источника теплоснабжения, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Также сформированы запасы резервного топлива, усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

В местах массового пребывания горожан будут дополнительно дежурить сотрудники ГУ МЧС России по Москве и добровольцы.