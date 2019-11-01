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01.11.2019 15:18
Проект: В регионах

Калужскому филиалу НПО им. С. А. Лавочкина исполнилось 30 лет

В рамках празднования состоялось открытие выставки работ учащихся технопарка "Кванториум" и студентов калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. В торжествах приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, Городской Голова Дмитрий Разумовский, депутат Городской Думы, директор калужского филиала НПО имени С.А. Лавочкина Павел Середин, депутат Городской Думы Александр Одиночников, представители Роскосмоса и головного предприятия.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Калужский филиал НПО им. С.А. Лавочкина является обособленным подразделением предприятия, функционально входит в состав Службы генерального конструктора и выполняет работы по созданию космической техники по всем темам головного предприятия. Одними из направлений деятельности являются проектирование и конструирование космических аппаратов и отдельных узлов космической техники, а также разработка программ и алгоритмов космической техники.

- В филиале происходят позитивные перемены, он становится неким полигоном передовых технологий, которые мы пытаемся развивать в НПО им. С.А. Лавочкина и все перспективные решения мы отрабатываем здесь, - рассказал первый заместитель генерального директора, генеральный конструктор НПО им. С.А. Лавочкина. Александр Шершаков. - Замечательно, что у нас есть такой в хорошем смысле испытательный центр- полигон, где мы оттачиваем самые современные решения. Оснащение калужского филиала нуждается в укреплении, хорошей аппаратуры естественно никогда много не бывает. Но тенденции, то чем занимается калужский филиал очень правильные, очень современные. Из конструкторского подразделения, выполняющего вспомогательные задачи, филиал становится самостоятельной структурой, разрабатывающей новые технологии.

Фото: Калужская городская Дума
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По словам директора калужского филиала НПО имени С.А. Лавочкина Павла Середина, сегодня перед страной стоит задача обновить парк космических аппаратов, научно-производственное объединение примет активное участие в этой работе, у коллектива накоплен огромный опыт в данной сфере, и он уверен, что поставленные цели будут успешно достигнуты.

- Калужский филиал НПО имени С.А. Лавочкина за эти годы стал неразрывной частью нашего большого объединения, сотрудники филиала участвуют во всех проектах научно-производственного объединения, в том числе в подготовке космических аппаратов на полигонах, - рассказал Павел Середин. - Сейчас наши сотрудники работают на космодромах, мы разрабатываем программное обеспечение, конструкцию космических аппаратов, занимаемся прочностью, радиационной и тепловой защитой. Несмотря на то, что наш коллектив небольшой, он отличается высоким профессионализмом и творческим подходом, нам доверяют очень сложные задачи. Калужский филиал принимает участие в реализации программ подготовки миссий на Луну и Марс.

Фото: Калужская городская Дума
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Павел Середин подчеркнул, что в филиале уделяется особое внимание подготовке молодых специалистов.

- Мы все понимаем, что творчество это удел молодых людей, и развивать космическую технику должны грамотные молодые специалисты, - отметил Павел Середин. - Мы непосредственно работаем со студентами, начиная с 3-4 курса они работают у нас на полставки, мы им даем задания, связанные с нашей тематикой и они вникают в специфику работы.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поблагодарил сотрудников предприятия за значительный вклад в развитие космических технологий и укрепление научного потенциала Калужской области: "Калуга неразрывно связана с освоением космоса - в нашем городе жил и работал великий ученый Константин Эдуардович Циолковский. И сегодня вы продолжаете его дело и вносите огромный вклад в реализацию отечественных космических программ, создаете уникальные космические аппараты, позволяющие человечеству существенно продвинуться в изучении космического пространства".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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