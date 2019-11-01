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01.11.2019 14:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Минобороны показало уникальные кадры загрузки "Ярсов" в пусковую установку

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны впервые опубликовало кадры того, как в Калужской области, где дислоцируется Козельская дивизия РВСН, загружают в пусковую шахту новейшую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс".

На кадрах хорошо видно, как ракету пускают в специальную шахту со специального транспортно-загрузочного агрегата, который доставил "Ярс" на позицию. Позже специалисты пояснили, что подобные сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

Их военные проводят в рамках переоснащения дивизии более современными ядерными комплексами. В ведомстве сообщили, что этом году завершились все предварительные строительно-монтажные работы в очередном перевооружаемом ракетном полку Козельской дивизии. А принятие на вооружение комплекса "Ярс", в том числе его модернизированных вариантов, призвано усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания.

Помимо переоснащения Ракетных войск, проводятся работы и по созданию новой инфраструктуры, которая позволит обеспечить качественные условия для подготовки и несения боевого дежурства.
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Напомним, что "Ярсы" сейчас принимают на вооружение сразу в нескольких полках РВСН. В некоторых на боевое дежурство встанут мобильные варианты этого комплекса, в одном - межконтинентальные ракеты РС-24 размещают в шахтах. Это как раз Козельская дивизия.

В некотором смысле "Ярс" можно назвать младшим братом стратегического "Тополя". Он разрабатывался на его базе, но получился куда мощнее. Развернутые боевые характеристики "Ярса" по понятным причинам держат в секрете. Однако известно, что эта ракета превосходит "тополиную" РС-12М2 по забрасываемому весу более чем на 20 процентов. Несмотря на то, что "Ярс" несет не один, а 3-4 ядерных блока, конструкторам удалось сохранить дальность полета новой стратегической ракеты в более чем 10 тысяч километров.

Но даже не это главное. Эксперты утверждают, что использованные при ее создании прорывные технологические решения гарантируют боеприпасу высокую живучесть, и в ближайшие 20-30 лет "Ярс", "Тополь-М" и более новые ракеты смогут преодолевать любую систему ПРО.

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