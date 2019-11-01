Музей "Гараж" откроет новый выставочный сезон "Секретиками"

Музей современного искусства "Гараж" объявил планы на 2020 год. Уже совсем скоро москвичей ждет первая выставка нового сезона - "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966-1985". Откроется она 11 декабря.

В основе "Секретиков" - архивная коллекция музея, с помощью которой куратор проекта Каспарс Ванагс (Рига) предлагает гостям исследовать человеческую склонность к тайнам и различным формам засекречивания. Работы художников будут перекликаться с идеями мыслителей, активистов неподцензурной советской литературы. Выставка продлится до 24 мая 2020 года, сообщает пресс-служба музея.

А в январе в "Гараже" стартует очередной "Арт-эксперимент" - на этот раз десятый, юбилейный. Проект будет посвящен поэтическим и магическим свойствам запахов. Посетить парфюмерный мастер-класс, составить целительный цветочный букет и даже получить "портрет" своего запаха - эти и прочие интерактивы будут доступны всем желающим.

Тему потребления обыграет выставка "Прохожий", а еще любителей искусства ждут экспозиция польской художницы Моники Сосновской "Упражнения на конструкцию. Сгибание", проект казахского художника Ербосына Мельдибекова "Трансформер", инсталляция аргентинского художника Томаса Сарасено.

Кроме того, летом грядущего года "Гараж" представит Вторую Триеннале российского современного искусства (первая прошла в 2017 году). Проект, который пройдет с 12 июня по 18 октября, будет называться "Красивая ночь всех людей" и покажет актуальный срез современного искусства в стране.