На юго-востоке Москвы у мужчины украли сумку с 5 млн рублей

На юго-востоке Москвы в районе улицы Верхние Поля злоумышленники похитили сумку с крупной суммой денег. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МВД по Москве.

По данным правоохранительных органов, несколько неизвестных, угрожая мужчине и выстрелив в него из, предположительно, травматического оружия, отобрали сумку. В ней находилось около 5 млн рублей. Однако сбежать удалось не всем злоумышленникам, одного из них задержали находившиеся неподалеку полицейские.

"Инцидент случился около 17:15 в районе дома 49 корпус 2 по улице Верхние Поля. Пойманного соучастника преступления доставили в отдел полиции, для розыска остальных введен план "Перехват", - рассказали в пресс-службе. - Пострадавшему оказана медицинская помощь. Проводится разбирательство".