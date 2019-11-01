Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.

Как передает ТАСС со ссылкой на собственные источники, Шустов, скорее всего, покончил с собой. Мужчину нашли без сознания в общей бане изолятора. "Скорая помощь" прибыла на место, но Шустов был уже мертв. По предварительным данным, никаких конфликтов с администрацией СИЗО и сокамерниками у него не было. При этом источники говорят о нестабильном психическом состоянии Шустова.

Напомним, что убийство, в котором обвинялся Шустов, было совершено 24 июля в Раменском. В этот день мужчина приехал на детскую площадку у дома, где жила его бывшая девушка. Шустов зарезал ее на глазах 5-летней дочери. Потом он попытался скрыться, но полиция задержала его в лесу под Ногинском. Суда он дожидался в следственном изоляторе Серпухова.