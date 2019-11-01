Под Калугой мужчина подстрелил подводного охотника, приняв его за бобра

В Калужской области охотник на бобров ранил коллегу, занимавшегося в этом же месте подводной охотой. Возбуждение уголовного дела по данному факту признано прокуратурой законным, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло вечером 25 октября в Жуковском районе на берегу реки Протва. Охотник, не разобрав в темноте, кто плещется в воде, сделал два выстрела из ружья. Попал в 30-летнего мужчину, занимавшегося в это время подводной охотой в том же месте. По информации прокуратуры области, пострадавший - житель города Протвино Московской области - получил ранения, которые оцениваются, как тяжкий вред здоровью.

По версии правоохранительных органов, причиной всему стало открытие сезона охоты на бобров - с 1 октября. Судя по фотографиям из материалов дела, инцидент произошел как раз в месте обитания этих животных. К тому же было уже темно, а потерпевший охотился под водой в черном гидрокостюме. Из этого следствие делает вывод, что второй охотник вполне мог перепутать человека с бобром.

Следователи подозревают, что охотник на бобров, совершивший преступление, также житель города Протвино. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" (часть 1 статьи 118 УК РФ). Прокуратура Жуковского района признала, что дело возбуждено на законных основаниях.

Если охотника на бобров, подстрелившего коллегу, увлекающегося подводной охотой, найдут и его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание от штрафа в 80 тысяч рублей до ареста на полгода.