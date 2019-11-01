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01.11.2019 08:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни ноября

Текст: Ирина Огилько
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Погоду 1 ноября будет определять новый циклон, поэтому температура воздуха будет колебаться около отметки 0 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: iStock
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Сегодня временами возможен снег с дождем, на дорогах гололедица. Ветер не сильнее 15 м/с, атмосферное давление будет в пределах нормы, но в воздухе будет наблюдаться нехватка кислорода, что неблагоприятно скажется на самочувствии многих людей, страдающих заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

- Температура воздуха составит от -3 до +3 градусов, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

И это будет последний день с минусовой температурой, так уже в субботу и воскресенье воздух не остынет ниже +2, а днем потеплеет до +5. В праздничный день воздух прогреется до +8. А всю будущую неделю погода будет напоминать октябрь: днем +8...+11.

Кстати, в 1934 году 1 ноября воздух прогрелся до +12,6. А в 1920 году было -18,7.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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