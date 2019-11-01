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01.11.2019 12:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Поликлиники будут строиться в полтора раза быстрее

Текст: Вадим Сергеев

Строительство и капремонт больниц, поликлиник и других объектов здравоохранения будет существенно ускорено. Таким мнением в своем блоге поделился мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя итоги заседания Госсовета в Калининграде.
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"С целью ускорения строительства и модернизации объектов, вошедших в нацпроекты, решено дать возможность заказывать объекты под ключ, - отметил Собянин. - Долгостроев станет кратно меньше, качество улучшится. Сроки строительства и капремонта больниц, поликлиник можно будет сократить раза в полтора. При огромных масштабах задач нацпроектов - это чрезвычайно важно".

Мэр также заявил, что в Москве, как и других крупных городах, будет развиваться институт врачей общей практики. Ряд стимулирующих мер для этого также был выработан на заседании Госсовета. При этом, подчеркнул мэр, важно сохранить узких специалистов, повышать их доступность.

"Кстати, у нас время записи к врачам узких специальностей - от семи до четырнадцати дней. А к примеру, в Великобритании и Испании - по несколько месяцев", - отметил Собянин.

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