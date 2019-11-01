В центре Москвы горит жилой дом

Пожар произошел в жилом доме на Большой Сухаревской площади в Москве, сообщили "РГ" а пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже 8-этажного жилого дома по адресу Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, строение 2. На месте работают пожарные расчеты. По последней информации, огонь перекинулся на шахту лифта.

"Огонь ушел в лифтовую шахту", - сообщили в пресс-службе.

Агентство "Москва" к настоящей минуте сообщает, что в результате пожара есть пострадавшие. 23 человека были спасены. Тушение пожара продолжается.