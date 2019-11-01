В Москве закрываются прививочные пункты

1 ноября станет последним днем работы мобильных прививочных пунктов в столице, расположенных около станций метро и ж/д, в офисах "Мои документы". Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Напомним, чтобы сделать прививку от гриппа, нужен только паспорт гражданина России и заявление о согласии. Расположены мобильные пункты вакцинации возле 19 станций метро, например, возле кольцевой "Белорусской", а также возле станции МЦК "Владыкино", железнодорожной станции Крюково, а также в двух флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Около станций метро пункты работают с 08:00 до 20:00, а в флагманских центрах госуслуг "Мои документы" - с 10:00 до 22:00.

Кстати, до конца ноября прививку можно сделать в городских поликлиниках. Для этого нужно обратиться на стойку информации медучреждения.