Вильфанд пообещал возвращение тепла на ноябрьские праздники

В субботу и воскресенье в столичном регионе ожидается вполне ноябрьская погода - по ночам около нуля, а днем около плюс 3-5 градусов, сообщил на пресс-конференции и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Осадки ожидаются очень умеренными в виде дождя и мокрого снега. За сутки будет выпадать не более 2-3 мм. Это совсем немного.

Но уже с воскресенья погода начнет меняться в сторону значительного потепления. "Мы окажемся на восточной периферии теплого циклона центр которого находится над Великобританией. Поэтому к нам придет тепло",- пообещал Вильфанд.

Температура в День народного единства ожидается в пределах плюс 10 градусов. К середине недели температура повысится еще на пару градусов. Это уже близко к норме сентября. Но к концу недели снова немного похолодает. Так, 7 ноября прогнозируется плюс 5-10 градусов. Будет облачно с прояснениями.