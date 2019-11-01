Воронежского подростка будут судить за убийство студентки

В Воронежской области предстанет перед судом 17-летний подросток, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве ровесницы. Следствие объявило о завершении расследования убийства студентки.

- Следствием установлено, что в ночное время 19 марта 2019 года обвиняемый, находясь на участке местности по улице Блинова города Бутурлиновка, изнасиловал 17-летнюю знакомую, а затем задушил ее, - сообщили в СК РФ.

Молодому человеку предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: часть 2 статьи 105 УК РФ "Убийство" и части 3 статьи 131 УК РФ "Изнасилование".

В ведомстве уточнили, что на первоначальном этапе расследования подросток давал признательные показания. Он подробно рассказал о мотивах и способе совершения преступлений во время проверки показаний на месте. Однако при предъявлении окончательного обвинения он отказался признавать вину. Тем не менее, в СК убеждены, что по делу собрана достаточная доказательная база. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Если суд признает обвиняемого виновным, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.