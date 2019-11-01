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01.11.2019 06:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фрегат "Паллада" отправился из Владивостока в кругосветное плавание

Текст: Анна Бондаренко
В пятницу, 1 ноября, во Владивостоке проводили в кругосветное плавание учебно-парусное судно "Паллада". Ее путешествие пройдет в рамках уникальной экспедиции парусников Росрыболовства "Под флагом России и вымпелом Росрыболовства", посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

"Паллада" стала первым судном, отправившимся по маршруту. Два других - барки "Крузенштерн" и "Седов", выйдут в море в первой декаде декабря из противоположного конца страны - Калининграда, рассказал ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

Во время экспедиции, которая по плану завершится в декабре 2020 года, парусники совершат дальние океанские походы и посетят более 40 портов различных стран на четырех континентах. Что касается "Паллады", то ей предстоит за семь с половиной месяцев пройти 27120 морских миль, побывать в портах нескольких стран, среди них, например, Апиа (Самоа), Папеэте (Франция, Таити), Вальпараисо (Чили), Ушуайя (Аргентина), Кейптаун (ЮАР), Порт-Луи (Маврикий), Сингапур, Муара (Бруней) и Нагасаки (Япония). Во время заходов в иностранные порты, российские суда смогут посещать жители других государств.

Фото: Пресс-служба Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота
Три учебных парусника отправятся в кругосветное путешествие

Как говорит Владимир Волкогон, ничего подобного этой экспедиции нигде и никогда раньше не проводилось: "Три парусника, два из которых самые крупные в мире, идут под одним лозунгом, с одной идеей, про согласованному маршруту".

- Во второй половине февраля все они встретятся в районе Южной Атлантики, где пройдет гонка длиной 200 миль, посвященная открытию Антарктиды. К парусникам присоединятся российские и зарубежные яхты и, скорее всего, научное-исследовательское судно Атлантического филиала ФГБНУ "ВНИРО" "Атлантида". Эта точка будет центром этапа, посвященного 200-летию открытия Антарктиды, - раскрыл он некоторые детали экспедиции.

Рейс "Паллады" продлится 222 дня, из которых 195 она проведет в море. Парусник ждут дома в июне 2020 года. На его борту 102 практиканта из учебных заведений Росрыболовства и 55 членов экипажа. "Крузенштерн" возьмет на борт 120 практикантов, "Седов" - 111.

"Столь масштабный поход российских парусников вокруг Земли станет значимым международным событием. Наши суда еще раз напомнят мировому сообществу о роли России в истории великих географических открытий и продемонстрируют статус нашей страны как одной из ведущих морских держав", - отметили в Росрыболовстве.

Справка "РГ"

Южная полярная экспедиция в 1819 году в составе двух военных шлюпов - "Восток" (командир - Фаддей Беллинсгаузен) и "Мирный" (Михаил Лазарев) вышла из Кронштадта. 28 января 1820 года они открыли Антарктиду. В 1821 году корабли вернулись в Кронштадт. В плавании они пробыли 751 день и прошли более 92 тысяч километров.

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