С рейса Хабаровск-Москва сняли пьяного пассажира

Транспортные полицейские сняли с рейса Хабаровск-Москва пьяного пассажира.

Сообщение о том, что на борт воздушного судна, который готовился к вылету, поднялся нетрезвый мужчина, поступило от диспетчера авиабезопасности. Командир воздушного судна отказывался выполнять рейс, пока его не выпроводят из салона.

Полицейские доставили несостоявшегося пассажира в дежурную часть в аэропорту Хабаровска. Медосвидетельствование подтвердило факт опьянения.

"Правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения)", - рассказали в УТ МВД России по ДФО.