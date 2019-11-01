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01.11.2019 07:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С рейса Хабаровск-Москва сняли пьяного пассажира

Текст: Юлия Гарднер

Транспортные полицейские сняли с рейса Хабаровск-Москва пьяного пассажира.

Сообщение о том, что на борт воздушного судна, который готовился к вылету, поднялся нетрезвый мужчина, поступило от диспетчера авиабезопасности. Командир воздушного судна отказывался выполнять рейс, пока его не выпроводят из салона.

В Улан-Удэ пьяного пассажира сняли с авиарейса

Полицейские доставили несостоявшегося пассажира в дежурную часть в аэропорту Хабаровска. Медосвидетельствование подтвердило факт опьянения.

"Правонарушитель привлечен к административной ответственности  по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения)", - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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