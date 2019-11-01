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01.11.2019 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии оставили на свободе кассиршу банка, похитившую 15 млн рублей

Текст: Владимир Таюрский

Верховный суд Якутии оставил в силе условный срок бывшей кассирше банка, похитившей из хранилища 15 миллионов рублей на свадьбу дочери, день рождения мужа и личные нужды.

15 августа она была осуждена Якутским городским судом за хищение средств в особо крупном размере к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Представитель банка подал апелляцию, которую рассмотрел Верховный суд РС(Я).

Установлено, что, пользуясь своим служебным положением, кассир разработала способ хищения денег из хранилища банка. За период с июня 2014-го по май 2018 года она похитила 15 миллионов рублей.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РС(Я), похищенное она тратила на дорогостоящую одежду, парфюмерию, отдых, продукты и другие личные нужды. Кроме того, полтора миллиона рублей она украла, чтобы справить свадьбу дочери, а день рождения ее супруга обошелся банку в 300 тысяч.

Свою вину осужденная признала полностью. С учетом смягчающих вину обстоятельств, в том числе инвалидности, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд первой инстанции посчитал возможным назначить ей наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Судом был удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 14 миллионов 875 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Представитель банка в апелляционной жалобе просил исключить указание суда о назначении условного срока и назначить осужденной в качестве дополнительного наказания запрет на занятие должности, связанной с работой с денежными средствами.

"Проверив представленные материалы уголовного дела, изучив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, выслушав стороны, суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для назначения осужденной наказания в виде реального лишения свободы и определил приговор суда 1 инстанции оставить без изменения", - заключили в Верховном суде.

Приговор вступил в законную силу.

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